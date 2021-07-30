Витория прокомментировал победу над "Крыльями Советов"

Теги спартак москвакрылья советовруй витория

Витория прокомментировал победу над "Крыльями Советов" Фото твиттер "Спартака"

Наставник "Спартака" Руй Витория высказался о победе над "Крыльями Советов" (1:0).

"Не все игры проходят гладко. Соперник играл хорошо, компактно, перекрывал зоны, особенно в первом тайме, тем самым вызывая трудности у группы атаки. В перерыве мы смогли внести коррективы, чтобы изменить действия в атаке. Что-то не получалось из-за технических ошибок, были моменты, которыми не воспользовались, не забили. Победа была очень нужна, очень важно было забрать три очка, несмотря на качество игры.

Это футбол: есть матчи, где бывает мало моментов, однако при этом всe залетает. Сегодня создали около 17 моментов, некоторые из них были очень хорошие, однако мяч не хотел заходить - такое бывает. Не забили сегодня, забьeм в следующий раз", - приводит слова Витории "Чемпионат".

Читайте также: "Спартак" одолел "Крылья Советов", "Рубин" разгромил "Арсенал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Крыховяк попрощался с "Локомотивом"

Крыховяк попрощался с "Локомотивом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов