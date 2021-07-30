Витория прокомментировал победу над "Крыльями Советов"
Фото твиттер "Спартака"
Наставник "Спартака" Руй Витория высказался о победе над "Крыльями Советов" (1:0).
"Не все игры проходят гладко. Соперник играл хорошо, компактно, перекрывал зоны, особенно в первом тайме, тем самым вызывая трудности у группы атаки. В перерыве мы смогли внести коррективы, чтобы изменить действия в атаке. Что-то не получалось из-за технических ошибок, были моменты, которыми не воспользовались, не забили. Победа была очень нужна, очень важно было забрать три очка, несмотря на качество игры.
Это футбол: есть матчи, где бывает мало моментов, однако при этом всe залетает. Сегодня создали около 17 моментов, некоторые из них были очень хорошие, однако мяч не хотел заходить - такое бывает. Не забили сегодня, забьeм в следующий раз", - приводит слова Витории "Чемпионат".
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