Слуцкий подвел итоги матча с "Арсеналом"

Фото: инстаграм Слуцкого

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий дал комментарии после победы над тульским "Арсеналом" (3:0).

"Матч сложился удачно, забили быстрые голы. Поэтому потом играли по счету. У Абильгора небольшие мышечные проблемы. Мы решили не усугублять и поберечь его на следующий матч.

Игра против польского "Ракува" в Лиге конференций? Смотрели оба их матча. Хорошая команда, которая стала вице-чемпионом Польши, выиграла Суперкубок. Очень квалифицированная команда.

Мы знаем, что наши команды имели проблемы не только с клубами из Польши, но и стран, находящихся еще ниже в рейтинге. Поэтому готовимся со всей серьезностью. Нас ожидают трудные поединки", - заявил Слуцкий.

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