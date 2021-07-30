Слуцкий подвел итоги матча с "Арсеналом"
Фото: инстаграм Слуцкого
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий дал комментарии после победы над тульским "Арсеналом" (3:0).
"Матч сложился удачно, забили быстрые голы. Поэтому потом играли по счету. У Абильгора небольшие мышечные проблемы. Мы решили не усугублять и поберечь его на следующий матч.
Игра против польского "Ракува" в Лиге конференций? Смотрели оба их матча. Хорошая команда, которая стала вице-чемпионом Польши, выиграла Суперкубок. Очень квалифицированная команда.
Мы знаем, что наши команды имели проблемы не только с клубами из Польши, но и стран, находящихся еще ниже в рейтинге. Поэтому готовимся со всей серьезностью. Нас ожидают трудные поединки", - заявил Слуцкий.
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