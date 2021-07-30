Крыховяк попрощался с "Локомотивом"

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Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк, судя по всему, уйдет из клуба.

Как сообщает "Чемпионат", 31-летний поляк уже попрощался с одноклубниками. Также завтра, 31 июля, он не поможет команде в поединке против ЦСКА.

Крыховяк перешел в "Локомотив" в 2018 году. За это время он провел 109 игр, забил 23 гола и отдал 15 ассистов.

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