Крыховяк попрощался с "Локомотивом"

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Крыховяк попрощался с "Локомотивом" Фото сайт РПЛ

Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк, судя по всему, уйдет из клуба.

Как сообщает "Чемпионат", 31-летний поляк уже попрощался с одноклубниками. Также завтра, 31 июля, он не поможет команде в поединке против ЦСКА.

Крыховяк перешел в "Локомотив" в 2018 году. За это время он провел 109 игр, забил 23 гола и отдал 15 ассистов.

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