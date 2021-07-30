Врач сборной России Безуглов: "Карпин разрешил работать в ЦСКА"
Фото: РФС
Главный врач сборной России Эдуард Безуглов высказался о своем назначении в ЦСКА.
"Пока рано говорить о том, придет ли кто-то вместе со мной в штаб ЦСКА. Новых лиц пока не будет, нужно осмотреться и разобраться со всем. ЦСКА обладает внутренним медицинским ресурсом, который можно использовать.
Без разрешения РФС и главного тренера никакого совмещения бы не было. Валерий Георгиевич Карпин разрешил, так как в ЦСКА много сборников. Это точно не будет мешать, потому что ранее я совмещал должность в "Локомотиве", никаких вопросов не было", - приводит слова Безуглова "Р-Спорт".
Напомним, что Безуглов работает в сборной России с 2012 года.
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