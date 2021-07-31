"Зенит" интересуется Антоном Миранчуком
Фото: инстаграм Миранчука
Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук попал в сферу интересов "Зенита", сообщает "Чемпионат", ссылаясь на два источника.
"Зенит" может воспользоваться ситуацией в "Локомотиве" и купить Антона. Миранчук всегда нравился руководству "Зенита", поэтому в клубе рассматривают возможность данного трансфера", - заявили в одном из источников.
Второй источник утверждает, что трансфер может не состояться только из-за высокой стоимости игрока.
В прошлом сезоне на счету Миранчука 7 голов и 7 ассистов в 32 матчах.
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