"Зенит" интересуется Антоном Миранчуком

Фото: инстаграм Миранчука

Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук попал в сферу интересов "Зенита", сообщает "Чемпионат", ссылаясь на два источника.

"Зенит" может воспользоваться ситуацией в "Локомотиве" и купить Антона. Миранчук всегда нравился руководству "Зенита", поэтому в клубе рассматривают возможность данного трансфера", - заявили в одном из источников.

Второй источник утверждает, что трансфер может не состояться только из-за высокой стоимости игрока.

В прошлом сезоне на счету Миранчука 7 голов и 7 ассистов в 32 матчах.

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