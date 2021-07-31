Крыховяк выбирает между двумя клубами

Фото: инстаграм Крыховяка

Журналист Сергей Егоров поделился подробностями возможного ухода Гжегожа Крыховяка из "Локомотива".

"Крыховяк подошeл сам к тренеру и сказал: играть не готов, не включайте в состав, веду переговоры о трансфере. У поляка два варианта: переговоры с "Краснодаром" (два или три года контракта) и вариант с ЦСКА (клуб ищет замену Николе Влашичу); "Краснодар" готов сохранить зарплату и дать контракт на два года.

В ситуации с Крыховяком "Локомотив" освобождает 3 миллиона евро зарплаты плюс получает за трансфер около 1,5 миллиона", - заявил Егоров.

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