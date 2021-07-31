Пиняев высказался о своем дебюте в РПЛ
Фото: инстаграм Пиняева
Вингер "Крыльев Советов" Сергей Пиняев прокомментировал свой дебют в РПЛ в игре против "Спартака" (0:1).
"Ничего особенного, такой же дебют, как против любой другой команды. Адаптация тоже должна была какая-то пройти к новому темпу, новой лиге, поэтому первые минуты пришлось потратить на нее. Рад, что получилось за одно единоборство.
Если "Крылья Советов" будут каждую игру так проводить, будет большое количество очков. Команда прошла адаптацию к новой лиге по сравнению с первым туром, игра улучшается", - заявил Пиняев.
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