"Лион" сделал предложение по трансферу Онаны

Фото: инстаграм Онана

Вратарь "Аякса" Андре Онана может продолжить карьеру в "Лионе".

По сведениям журналиста Николо Скиры, "ткачи" сделали предложение по игроку в размере 4,5 миллиона евро плюс 1 миллион в виде бонусов. 25-летнему камерунцу предложили контракт до лета 2025 года.

Контракт Онаны с "Аяксом" истекает следующим летом. Напомним, что голкипер не появится на поле раньше ноября, так как отбывает дисквалификацию за употребление фуросемида.

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