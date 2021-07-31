У "Барселоны" нет предложений по Брейтуэйту

Фото: инстаграм Мартина Брейтуэйта

Будущее нападающего "Барселоны" Мартина Брейтуэйта остается неопределенным.

Ранее появилась информация, что "Вест Хэм" согласовал трансфер 30-летнего датчанина.

Однако по сведениям журналиста Фабрицио Романо, каталонцы не получали официальных предложений по футболисту.

Напомним, Брейтуэйт входит в список игроков, с которыми "Барса" готова расстаться этим летом. К футболисту есть интерес из АПЛ.

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