У "Барселоны" нет предложений по Брейтуэйту
Фото: инстаграм Мартина Брейтуэйта
Будущее нападающего "Барселоны" Мартина Брейтуэйта остается неопределенным.
Ранее появилась информация, что "Вест Хэм" согласовал трансфер 30-летнего датчанина.
Однако по сведениям журналиста Фабрицио Романо, каталонцы не получали официальных предложений по футболисту.
Напомним, Брейтуэйт входит в список игроков, с которыми "Барса" готова расстаться этим летом. К футболисту есть интерес из АПЛ.
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