У "Барселоны" нет предложений по Брейтуэйту

Теги барселонамартин брейтуэйтвест хэм юнайтедтрансферы

У "Барселоны" нет предложений по Брейтуэйту Фото: инстаграм Мартина Брейтуэйта

Будущее нападающего "Барселоны" Мартина Брейтуэйта остается неопределенным.

Ранее появилась информация, что "Вест Хэм" согласовал трансфер 30-летнего датчанина.

Однако по сведениям журналиста Фабрицио Романо, каталонцы не получали официальных предложений по футболисту.

Напомним, Брейтуэйт входит в список игроков, с которыми "Барса" готова расстаться этим летом. К футболисту есть интерес из АПЛ.

Читайте также: "Вулверхэмптон" лидирует в борьбе за Брейтуэйта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фетисов покинет "Спартак"

Фетисов покинет "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов