Фетисов покинет "Спартак"
Фото: сайт "Спартака"
Директор "Спартака" по развитию и коммуникациям Антон Фетисов покинет клуб на следующей неделе.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", заменить его может пресс-атташе РПЛ Дмитрий Зеленов.
Отмечается, что за увольнением Фетисова может стоять супруга владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова. Он обвиняла его в критике Доменико Тедеско, а также подозревала его в сливе клубной информации в анонимные телеграм-каналы.
Фетисов занимал свою должность с июня 2020 года.
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