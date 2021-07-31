Фетисов покинет "Спартак"

Фото: сайт "Спартака"

Директор "Спартака" по развитию и коммуникациям Антон Фетисов покинет клуб на следующей неделе.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", заменить его может пресс-атташе РПЛ Дмитрий Зеленов.

Отмечается, что за увольнением Фетисова может стоять супруга владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова. Он обвиняла его в критике Доменико Тедеско, а также подозревала его в сливе клубной информации в анонимные телеграм-каналы.

Фетисов занимал свою должность с июня 2020 года.

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