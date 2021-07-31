"Эшторил" может отказаться от трансфера Зозули из-за позиции фанатов

Теги эшторилроман зозуля

"Эшторил" может отказаться от трансфера Зозули из-за позиции фанатовФото: инстаграм Зозули

Фанаты португальского "Эшторила" не хотят видеть украинца Романа Зозулю в команде.

По сведениям AS, фанаты выразили протест в связи с возможным подписанием игрока. Президент клуба приостановил переговоры.

Отмечается, что фанаты осознают, что Зозуля мог бы помочь команде, однако считают, что принципы важнее.

Ранее фанаты сорвали переход украинца в "Алькоркон", назвав его "фашистом".

На данный момент Зозуля является свободным агентом.

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