"Бенфика" завершает трансфер игрока сборной Украины

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"Бенфика" завершает трансфер игрока сборной Украины Фото: инстаграм Романа Яремчука

Форвард "Гента" Роман Яремчук в ближайшее время перейдет в "Бенфику".

Как сообщает журналист Николо Скира, 25-летний игрок сборной Украины уже находится в Лиссабоне, где вскоре подпишет контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что "Гент" требует за футболиста не менее 25 миллионов евро.

Яремчук участвовал в Евро-2020. Он провел 5 игр и забил два гола.

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