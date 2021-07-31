"Астон Вилла" приняла крупное предложение "Манчестер Сити" по Грилишу

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"Астон Вилла" приняла крупное предложение "Манчестер Сити" по Грилишу Фото твиттер Джека Грилиша

Хавбек "Астон Виллы" Джек Грилиш продолжит карьеру в "Манчестер Сити".

Как сообщает Sky Sports, "Астон Вилла" согласилась продать футболиста "горожанам" за 117 миллионов евро.

Таким образом, этот трансфер станет рекордным в Англии. Ранее самым дорогим трансфером был переход Поля Погба в "Манчестер Юнайтед" за 104 миллиона евро.

В прошлом сезоне Грилиш провел 27 игр, забил 7 голов и отдал 10 результативных передач.

Читайте также: "Астон Вилла" предложила Грилишу огромную зарплату, чтобы удержать от ухода в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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