"Реал" предложил Мбаппе солидный бонус за переход в 2022 году

Фото: инстаграм Мбаппе

"Реал" может отложить подписание форварда ПСЖ Килиана Мбаппе на лето 2022 года.

Как сообщает Marca, "сливочные" предлагают 22-летнему французу бонус в размере 40 миллионов евро за бесплатный переход в 2022 году.

Однако отмечается, что "Реал" не теряет надежд заполучить Мбаппе в текущее трансферное окно.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает следующим летом и игрок отказывается его продлевать.

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