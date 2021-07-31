Испания в экстра-таймах дожала Кот-д’Ивуар на Олимпиаде
Фото: твиттер сборной Испании
В рамках 1/4 финала футбольного турнира Олимпиады-2020 сборная Испании обыграла Кот-д’Ивуар.
Испания U-23 - Кот-д`Ивуар U-23 5:2
Голы: Байи, 10 - 0:1, Ольмо, 30 - 1:1, Градель, 90 - 1:2, Рафа Мир, 90 - 2:2, Ойарсабаль (пен), 98 - 3:2, Рафа Мир, 117 - 4:2, Рафа Мир, 120 - 5:2
Испания U-23: Унаи Симон, Мингеса (Вальехо, 10), Эрик Гарсия, Миранда (Кукурелья, 105), Пау Торрес, Педри (Солер, 102), Субименди (Монкайола, 105), Асенсио (Хиль, 68), Ольмо, Ойарсабаль, Мерино (Рафа Мир, 90).
Кот-д`Ивуар U-23: Тапе, Диалло, Байи, Дабила, Синго, Кессиэ, Куасси (Куао, 114), Градель, Куаме (Кейта, 90), Дао, Тимит (Диалло, 63).
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