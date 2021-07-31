Бразилия и Япония вышли в полуфинал Олимпиады-2020
Фото: твиттер сборной Бразилии
В рамках 1/4 финала футбольного турнира Олимпиады-2020 Япония в серии пенальти одолела Новую Зеландию, а Бразилия обыграла Египет.
Япония U-23 - Новая Зеландия U-23 0:0, по пенальти - 4:2
Япония U-23: Тани, Хасиока, Томиясу, Йосида, Хатате (Митома, 90), Эндо, Кубо, Доан (Мийоси, 105), Танака (Итакура, 90), Сома (Накаяма, 69), Хаяси (Уэда, 69).
Новая Зеландия U-23: Вуд, Эллиотт (Ингэм, 79), Рид (Маккоуэтт, 51), Пейнакер, Стенснесс, Какасе, Льюис, Белл, Уэйн (Чемпнесс, 85), Вуд, Гарбетт (Джаст, 79).
Бразилия U-23 - Египет U-23 1:0
Гол: Матеус Кунья, 37 - 1:0
Бразилия U-23: Сантос, Нино, Диего Карлос, Арана, Дани Алвес, Дуглас Луис, Бруно Гимараэс, Антони (Малком, 65), Матеус Кунья (Паулиньо, 54), Ришарлисон (Габриэл Менино, 90), Клаудиньо (Рейньер, 65).
Египет U-23: Эль-Шенави, Эль-Эраки (Ашур, 62), Галаль, Хамди, Эль-Фоту, Собхи, Хамди (Манси, 84), Мохамед (Махер, 84), Тавфик, Хегази, Райан (Мохсен, 62).
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