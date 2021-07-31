Стали известны детали трансфера Яремчука в "Бенфику"

Фото: инстаграм Яремчука

Форвард "Гента" Роман Яремчук близок к переходу в "Бенфику".

Как сообщает журналист Руди Галетти, 25-летний украинец подписал с клубом контракт до 2026 года. Стоимость сделки составит 15 миллионов евро.

Яремчук выступал за "Гент" с 2017 года. За это время он провел 152 игры, забил 61 гол и отдал 15 ассистов.

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