Стали известны детали трансфера Яремчука в "Бенфику"

Теги бенфикагентроман яремчуктрансферы

Стали известны детали трансфера Яремчука в "Бенфику"Фото: инстаграм Яремчука

Форвард "Гента" Роман Яремчук близок к переходу в "Бенфику".

Как сообщает журналист Руди Галетти, 25-летний украинец подписал с клубом контракт до 2026 года. Стоимость сделки составит 15 миллионов евро.

Яремчук выступал за "Гент" с 2017 года. За это время он провел 152 игры, забил 61 гол и отдал 15 ассистов.

Читайте также: "Бенфика" завершает трансфер игрока сборной Украины. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определились полуфинальные пары Олимпиады-2020

Определились полуфинальные пары Олимпиады-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 28 67
2 Бенфика Бенфика 28 64
3 Брага Брага 28 50
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 27 49
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 28 45
6 Рио Аве Рио Аве 28 44
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 28 40
8 Санта-Клара Санта-Клара 28 38
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 28 35
10 Боавишта Боавишта 28 35
11 Жил Висенте Жил Висенте 28 33
12 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 28 31
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 28 30
14 Белененсиш Белененсиш 27 30
15 КД Тондела КД Тондела 28 29
16 Маритиму Маритиму 28 28
17 Портимоненсе Портимоненсе 28 24
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов