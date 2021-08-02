Три клуба борются за хавбека "Рубина" Макарова

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Три клуба борются за хавбека "Рубина" Макарова Фото инстаграм Дениса Макарова

Хавбек "Рубина" Денис Макаров может покинуть клуб.

По сведениям "Спорт-Экспресс", на футболиста претендуют "Динамо", "Красножар" и "Локомотив".

Отмечается, что "Рубин" требует за 23-летнего футболиста более 10 миллионов евро, что не совсем устраивает потенциальных покупателей.

В прошлом сезоне на счету Макарова 9 голов и один ассист в 30 матчах.

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