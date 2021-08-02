Карпин разозлился на журналистов за вопрос о Дзюбе

Фото: инстаграм Валерия Карпина

Наставник "Ростова" и сборной России Валерий Карпин эмоционально отреагировал на вопрос о Артеме Дзюбе после поражения от "Зенита" (2:4).

"С Дзюбой не удалось пообщаться? Да что ж такое? Ни с кем я не общался. И не буду общаться ни с кем. Как я могу общаться с футболистами "Зенита"? Я из раздевалки не выхожу, как я могу общаться?" - приводит слова Карпина "Матч ТВ".

Напомним, что у Карпина и Дзюбы давний конфликт, из-за которого неизвестно будущее игрока в сборной России.

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