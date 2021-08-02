Почеттино высказался о поражении в Суперкубке Франции

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Почеттино высказался о поражении в Суперкубке Франции Фото: инстаграм ПСЖ

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от "Лилля" (0:1) в матче за Суперкубок Франции.

"Я разочарован. В целом мы играли хорошо, однако, несмотря на преимущество во втором тайме, не смогли выиграть. Мои поздравления "Лиллю". У нас же в этом сезоне куда более важные цели", - приводит слова Почеттино L’Équipe.

Отметим, что "Лилль" выиграл Суперкубок впервые в своей истории и прервал 8-летнюю гегемонию ПСЖ.

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