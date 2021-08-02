"Тоттенхэм" нацелился на воспитанника "Барселоны"

Фото: инстаграм Адама Траоре

Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре попал в сферу интересов "Тоттенхэма".

Как сообщает Daily Mail, "волки" требуют за 25-летнего футболиста не менее 50 миллионов евро.

Стоит отметить, что инициатором трансфера выступает новый наставник "шпор" Нуну Эшпириту Санту, который ранее возглавлял "Вулверхэмптон".

Траоре является воспитанником "Барселоны". В прошлом сезоне на его счету три гола и два ассиста в 41 игре.

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