"Тоттенхэм" нацелился на воспитанника "Барселоны"

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"Тоттенхэм" нацелился на воспитанника "Барселоны" Фото: инстаграм Адама Траоре

Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре попал в сферу интересов "Тоттенхэма".

Как сообщает Daily Mail, "волки" требуют за 25-летнего футболиста не менее 50 миллионов евро.

Стоит отметить, что инициатором трансфера выступает новый наставник "шпор" Нуну Эшпириту Санту, который ранее возглавлял "Вулверхэмптон".

Траоре является воспитанником "Барселоны". В прошлом сезоне на его счету три гола и два ассиста в 41 игре.

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