"Тоттенхэм" нацелился на воспитанника "Барселоны"
Фото: инстаграм Адама Траоре
Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре попал в сферу интересов "Тоттенхэма".
Как сообщает Daily Mail, "волки" требуют за 25-летнего футболиста не менее 50 миллионов евро.
Стоит отметить, что инициатором трансфера выступает новый наставник "шпор" Нуну Эшпириту Санту, который ранее возглавлял "Вулверхэмптон".
Траоре является воспитанником "Барселоны". В прошлом сезоне на его счету три гола и два ассиста в 41 игре.
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