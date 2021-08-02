Бензема отклонил новый контракт "Реала"

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Бензема отклонил новый контракт "Реала" Фото: инстаграм Карима Бензема

Нападающий "Реала" Карим Бензема отклонил предложение клуба о продлении контракта.

Как сообщает ABC, 33-летний француз отказался продлевать соглашение до лета 2024 года. Вместо этого он подпишет контракт до лета 2023 года со снижением заработной платы на 10% в сезоне 2021/22 и на 15% в сезоне 2022/23.

Отмечается, что Бензема не хочет стать обузой для клуба и он готов покинуть клуб, если не будет соответствовать уровню команды.

В прошлом сезоне Бензема провел 46 игр, забил 30 голов и отдал 9 ассистов.

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