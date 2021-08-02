Флоренци близок к уходу из "Ромы"

Фото инстаграм Алессандро Флоренци

Защитник "Ромы" Алессандро Флоренци может покинуть клуб.

По сведениям журналиста Николо Скиры, 30-летний итальянец больше не входит в планы наставника команды Жозе Моуринью, поэтому он пропускает товарищеский турнир в Португалии.

Отмечается, что интерес к игроку проявляет "Атлетико", который видит в нем возможную замену Кирану Триппьеру.

В прошлом сезоне Флоренци находился в аренде в ПСЖ, где забил два гола и отдал один ассист в 36 матчах.

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