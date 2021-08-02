ПСЖ поставил ультиматум Мбаппе

Фото сайт ПСЖ

Руководство ПСЖ поставило ультиматум форварду команды Килиану Мбаппе.

По сведениям Mundo Deportivo, клуб дал понять игроку, что если он не продлит контракт, то будет отправлен на скамейку запасных до истечения соглашения.

Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает следующим летом и футболист отказывается его продлевать. Ранее сообщалось, что Мбаппе заинтересован в переходе в "Реал".

Читайте также: "Реал" предложил Мбаппе солидный бонус за переход в 2022 году. | http://soccernews.ru