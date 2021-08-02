ПСЖ поставил ультиматум Мбаппе
Фото сайт ПСЖ
Руководство ПСЖ поставило ультиматум форварду команды Килиану Мбаппе.
По сведениям Mundo Deportivo, клуб дал понять игроку, что если он не продлит контракт, то будет отправлен на скамейку запасных до истечения соглашения.
Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает следующим летом и футболист отказывается его продлевать. Ранее сообщалось, что Мбаппе заинтересован в переходе в "Реал".
Читайте также: "Реал" предложил Мбаппе солидный бонус за переход в 2022 году. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Нагельсманн высказался о будущем Горетцки
-
УЕФА не собирается выполнять решения суда Мадрида по Суперлиге
-
Кавазашвили: "Карпин гнобил Дзюбу в "Спартаке", за что Артем должен перед ним извиняться?"
-
Агент Пьянича готовится к переговорам с "Ювентусом"
-
Геркус прокомментировал переход Крыховяка в "Краснодар"
-
Депутат Игонин отреагировал на возможный переход Белотти в "Зенит"
-
Зинченко стал отцом
-
Стало известно, когда Кайо Жорже прибудет в Турин для подписания контракта с "Ювентусом"
-
Почеттино отказался отвечать на вопрос о Погба
-
Грилиш прервал отпуск ради переговоров с "Манчестер Сити"
-
Гончаренко высказался о трансферах "Краснодара"
-
1
ПСЖ поставил ультиматум Мбаппе
-
Флоренци близок к уходу из "Ромы"
-
Роналдиньо прокомментировал победу Месси на Кубке Америки
-
Семак стал рекордсменом "Зенита"
-
США - победитель Кубка КОНКАКАФ
-
1
Бензема отклонил новый контракт "Реала"
-
"Тоттенхэм" нацелился на воспитанника "Барселоны"
-
1
"Ростов" недоволен судейством в матче с "Зенитом"
-
Почеттино высказался о поражении в Суперкубке Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13