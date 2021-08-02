Гончаренко высказался о трансферах "Краснодара"

Фото: инстаграм "Краснодара"

Наставник "Краснодара" Виктор Гончаренко поделился мнением о трансферной политике клуба.

"К трансферам нужно подходить с холодной головой. А не так, что кто-то плохо сыграл, и сразу нужно искать ему замену. Мы ведем планомерную работу, надеюсь, пока трансферное окно открыто, у нас еще будут приобретения", - приводит слова Гончаренко "Матч ТВ".

Этим летом "Краснодар" подписал Владимира Ильина, Джона Кордобу и Гжегожа Крыховяка.

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