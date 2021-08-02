Почеттино отказался отвечать на вопрос о Погба
Фото: инстаграм Почеттино
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино не захотел комментировать возможный трансфер хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
"Вы же видите список наших футболистов, у нас их много. Половина состава на месте, некоторые еще в отпуске. Не хочу говорить о чужих футболистах", - приводит слова Почеттино 101greatgoals.
Контракт Погба с "МЮ" истекает следующим летом. Не исключено, что игрок продлит контракт с клубом.
Читайте также: Погба может продлить контракт с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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|Ренн
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|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13