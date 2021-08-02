Почеттино отказался отвечать на вопрос о Погба

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Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино не захотел комментировать возможный трансфер хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

"Вы же видите список наших футболистов, у нас их много. Половина состава на месте, некоторые еще в отпуске. Не хочу говорить о чужих футболистах", - приводит слова Почеттино 101greatgoals.

Контракт Погба с "МЮ" истекает следующим летом. Не исключено, что игрок продлит контракт с клубом.

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