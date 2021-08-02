Стало известно, когда Кайо Жорже прибудет в Турин для подписания контракта с "Ювентусом"

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Стало известно, когда Кайо Жорже прибудет в Турин для подписания контракта с "Ювентусом" Фото: инстаграм Кайо Жорже

Форвард "Сантоса" Кайо Жорже в шаге от перехода в "Ювентус".

По сведениям журналиста Николо Скиры, 19-летний бразилец прибудет в Турин в четверг, 5 августа. Футболист пройдет медобследование и подпишет контракт с туринским клубом.

Ранее сообщалось, что Жорже подпишет соглашение до 2026 года. Его трансфер обойдется "Ювентусу" в 3 миллиона евро.

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