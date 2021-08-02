Депутат Игонин отреагировал на возможный переход Белотти в "Зенит"

Фото: инстаграм Андреа Белотти

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин отреагировал на возможный трансфер форварда "Торино" Андреа Белотти в "Зенит".

"Говорят, что Белотти не хочет в Россию. Интереснее новости, что Азмун может перебраться в Европу. А так - для чемпионата России итальянского форварда достаточно, для Лиги Чемпионов одного Беллоти не хватит", - приводит слова Игонина "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что "Зенит" предлагает за Белотти 30 миллионов евро.

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