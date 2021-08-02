Депутат Игонин отреагировал на возможный переход Белотти в "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургториноандреа белотти

Депутат Игонин отреагировал на возможный переход Белотти в "Зенит" Фото: инстаграм Андреа Белотти

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин отреагировал на возможный трансфер форварда "Торино" Андреа Белотти в "Зенит".

"Говорят, что Белотти не хочет в Россию. Интереснее новости, что Азмун может перебраться в Европу. А так - для чемпионата России итальянского форварда достаточно, для Лиги Чемпионов одного Беллоти не хватит", - приводит слова Игонина "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что "Зенит" предлагает за Белотти 30 миллионов евро.

Читайте также: Белотти отреагировал на предложение "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА не собирается выполнять решения суда Мадрида по Суперлиге

УЕФА не собирается выполнять решения суда Мадрида по Суперлиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов