Геркус прокомментировал переход Крыховяка в "Краснодар"
Фото: инстаграм сборной Польши
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о трансфере Гжегожа Крыховяка в "Краснодар".
"Краснодар" заполучил классного футболиста, это топ-уровень. Знающий наш чемпионат, прекрасно говорящий по-русски, с гигантским международным опытом, лидер и настоящий профи. Большая удача - подписать такого футболиста. Уверен, он себя проявит блестяще", - приводит слова Геркуса ТАСС.
Ранее сообщалось, что трансфер Крыховяка обошелся "Краснодару" всего в 2,5 миллиона евро.
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