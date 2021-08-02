Агент Пьянича готовится к переговорам с "Ювентусом"

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Агент Пьянича готовится к переговорам с "Ювентусом" Фото: инстаграм Пьянича

Хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич может вернуться в "Ювентус".

Как сообщает Mundo Deportivo, агент 31-летнего боснийца в ближайшее время обсудит с туринским клубом условия возвращения игрока.

Напомним, что Пьянич защищал цвета "Ювентуса" с 2016 по 2020 год.

"Барса" хочет продать Пьянича из-за его высокой зарплаты. К тому же, он не входит в планы наставника команды Рональда Кумана.

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