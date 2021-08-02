УЕФА не собирается выполнять решения суда Мадрида по Суперлиге
УЕФА не намерен выполнять требования Мадридского суда касательно европейской Суперлиги.
Как сообщает The Times, УЕФА не обращает внимания на решения Мадридского суда, так как уверен, что суд Евросоюза встанет на их сторону.
"Идея Суперлиги мертва. Болельщики убили ее, и она не воскреснет", - сообщает один из источников.
Ранее Мадридский суд постановил, что УЕФА должен публично отказаться от санкций в отношении клубов-основателей Суперлиги.
Читайте также: Судья мадридского суда расказал важную деталь о Суперлиге. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Нагельсманн высказался о будущем Горетцки
-
УЕФА не собирается выполнять решения суда Мадрида по Суперлиге
-
Кавазашвили: "Карпин гнобил Дзюбу в "Спартаке", за что Артем должен перед ним извиняться?"
-
Агент Пьянича готовится к переговорам с "Ювентусом"
-
Геркус прокомментировал переход Крыховяка в "Краснодар"
-
Депутат Игонин отреагировал на возможный переход Белотти в "Зенит"
-
Зинченко стал отцом
-
Стало известно, когда Кайо Жорже прибудет в Турин для подписания контракта с "Ювентусом"
-
Почеттино отказался отвечать на вопрос о Погба
-
Грилиш прервал отпуск ради переговоров с "Манчестер Сити"
-
Гончаренко высказался о трансферах "Краснодара"
-
1
ПСЖ поставил ультиматум Мбаппе
-
Флоренци близок к уходу из "Ромы"
-
Роналдиньо прокомментировал победу Месси на Кубке Америки
-
Семак стал рекордсменом "Зенита"
-
США - победитель Кубка КОНКАКАФ
-
1
Бензема отклонил новый контракт "Реала"
-
"Тоттенхэм" нацелился на воспитанника "Барселоны"
-
1
"Ростов" недоволен судейством в матче с "Зенитом"
-
Почеттино высказался о поражении в Суперкубке Франции
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4