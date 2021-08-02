УЕФА не собирается выполнять решения суда Мадрида по Суперлиге

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УЕФА не собирается выполнять решения суда Мадрида по Суперлиге

УЕФА не намерен выполнять требования Мадридского суда касательно европейской Суперлиги.

Как сообщает The Times, УЕФА не обращает внимания на решения Мадридского суда, так как уверен, что суд Евросоюза встанет на их сторону.

"Идея Суперлиги мертва. Болельщики убили ее, и она не воскреснет", - сообщает один из источников.

Ранее Мадридский суд постановил, что УЕФА должен публично отказаться от санкций в отношении клубов-основателей Суперлиги.

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