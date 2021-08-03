Агент Петреску прокомментировал возможное назначение тренера в "Ростов"

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Агент Петреску прокомментировал возможное назначение тренера в "Ростов"

Николай Пырнэу, агент тренера Дана Петреску, отреагировал на информацию о возможном назначении тренера в "Ростов".

"Слышал об этом только из российских СМИ. На данный момент никаких официальных обращений или разговоров на эту тему не было. Петреску неоднократно отмечал, что его приоритет - возвращение в Россию. Он намерен вернуться и выиграть трофей. Возможно, даже в еврокубках, если все сложится.

Однозначно Дану была бы интересна работа в "Ростове". Я сегодня с ним общался, и он сказал: "Если будет официальное предложение из "Ростова" - я с удовольствием соглашусь". Не буду скрывать: у Петреску есть предложения из арабских стран, однако его приоритет - вернуться в РПЛ.

Мое мнение: "Ростов" - прекрасное место для возвращения. Именно в таких командах нужно доказывать. Петреску - тренер кризисных ситуаций и всегда давал результат. Он три года подряд выигрывал чемпионат Румынии с ЧФР - это о чем-то говорит. А в еврокубках с румынским клубом он взял больше очков, чем все московские клубы вместе взятые. Это факт. Считаю, это сильнейший аргумент - статистика", - приводит слова агента Sport24.

Петреску знаком в России по работе с "Кубанью" и московским "Динамо".

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