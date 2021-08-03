Футболисты АПЛ продолжат вставать на колено в новом сезоне

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Футболисты АПЛ продолжат вставать на колено в новом сезонеФото: твиттер АПЛ

Игроки клубов АПЛ будут вставать на колено перед играми в новом сезоне.

Как сообщает сайт АПЛ, эту идею поддержали все 20 клубов лиги. АПЛ поддержала команды в их решении.

Кроме того, на футболках футболистов и арбитров будут прикреплять значок с надписью "расизму нет места".

"Сейчас мы сильнее чем когда-либо ощущаем важность продолжения акции с коленопреклонением в качестве символа нашего единства против всех форм расизма. Мы по-прежнему твердо привержены нашей единой цели - искоренению каких бы то ни было расовых предрассудков, созданию глобального общества инклюзивности, уважения и равных возможностей для всех", - говорится в заявлении от имени футболистов.

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