Стали известны примерные сроки восстановления Крооса

Фото: инстаграм Крооса

Хавбек "Реала" Тони Кроос выбыл из-за пубалгии - хронического повреждения паха.

Как сообщает Goal.com, 31-летний немец точно пропустит стартовую игру Ла Лиги против "Алавеса".

По сведениям AS, футболист не появится на поле в течение ближайших 6-8 недель.

В прошлом сезоне Кроос провел 42 игры, забил три гола и отдал 12 ассистов.

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