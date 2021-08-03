Стали известны примерные сроки восстановления Крооса
Фото: инстаграм Крооса
Хавбек "Реала" Тони Кроос выбыл из-за пубалгии - хронического повреждения паха.
Как сообщает Goal.com, 31-летний немец точно пропустит стартовую игру Ла Лиги против "Алавеса".
По сведениям AS, футболист не появится на поле в течение ближайших 6-8 недель.
В прошлом сезоне Кроос провел 42 игры, забил три гола и отдал 12 ассистов.
Читайте также: У Тони Крооса проблемы в области паха. | http://soccernews.ru
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