"Бенфика" потеряла форварда перед матчем со "Спартаком"
Фото: инстаграм Пиньо
Форвард "Бенфики" Родриго Пиньо рискует пропустить первую игру против "Спартака" в рамках 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов.
По сведениям Sol Sapo, 30-летний бразилец серьезно повредил колено. Ранее на нем он перенес операцию. Точные сроки восстановления футболиста пока неизвестны.
Первая игра между "Спартаком" и "Бенфикой" пройдет завтра, 4 августа, в 20:00 (мск).
Прошлый сезон Пиньо провел в аренде в "Маритиму". На его счету 15 голов в 21 матче.
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|Команда
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|Порту
|28
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|28
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|28
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|Спортинг Лиссабон
|27
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|ФК Фамаликао
|28
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|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
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|Санта-Клара
|28
|38
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|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
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|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
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|Белененсиш
|27
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|15
|КД Тондела
|28
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|Маритиму
|28
|28
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|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14