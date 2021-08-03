"Бенфика" потеряла форварда перед матчем со "Спартаком"

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"Бенфика" потеряла форварда перед матчем со "Спартаком"Фото: инстаграм Пиньо

Форвард "Бенфики" Родриго Пиньо рискует пропустить первую игру против "Спартака" в рамках 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов.

По сведениям Sol Sapo, 30-летний бразилец серьезно повредил колено. Ранее на нем он перенес операцию. Точные сроки восстановления футболиста пока неизвестны.   

Первая игра между "Спартаком" и "Бенфикой" пройдет завтра, 4 августа, в 20:00 (мск).

Прошлый сезон Пиньо провел в аренде в "Маритиму". На его счету 15 голов в 21 матче.

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