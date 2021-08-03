"Зенит" сделал заявление касательно посещаемости матча с "Краснодаром"

"Зенит" сообщил, сколько болельщиков смогут посетить игру 3-го тура РПЛ против "Краснодара".

"По согласованию с Роспотребнадзором и администрацией Санкт-Петербурга футбольный клуб "Зенит" достиг договоренности о допуске до 1 тысячи болельщиков", - сообщает пресс-служба клуба.

Матч между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится 7 августа в 17:00 (мск).

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