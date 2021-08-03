Головин помог "Монако" обыграть "Спарту", "Рейнджерс" Джеррарда уступил "Мальме" в отборе Лиги Чемпионов

Фото: твиттер "Монако"

В рамках первых игр 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов "Монако" одержал победу над "Спартой" из Праги, а "Рейнджерс" уступил "Мальме".

"Мальме" Швеция - "Рейнджерс" Шотландия 2:1

Голы: Рикс, 47 - 1:0, Бирманчевич, 49 - 2:0, Дэвис, 90 - 2:1

"Мальме": Далин, Мойсандер, Нильсен, Ахмедходжич, Рикс (Беймо, 88), Кристиансен (Ракип, 89), Бергет, Левицки, Инносент, Бирманчевич (Налич, 74), Чолак (Абубакари, 88).

"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Хеландер, Баришич, Дэвис, Арфилд, Ландстрем, Райт, Иттен (Сакала, 63), Кент.



"Спарта" Прага Чехия - "Монако" Франция 0:2

Голы: Тчуамени, 37 - 0:1, Фолланд, 59 - 0:2

"Спарта" Прага: Ницэ, Визнер, Панак, Ганцко, Полидар (Виннхейм, 77), Дочкал (Карабец, 60), Павелка, Сачек, Моберг-Карлссон (Юлиш, 46), Пешек, Гложек.

"Монако": Нюбель, Агиляр, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Мусаба, 88), Головин (Якобс, 76), Тчуамени, Фофана, Бен-Йеддер (Диоп, 57), Фолланд (Фабрегас, 76).

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