В АПЛ изменится подход к назначению пенальти

Глава судейского комитета АПЛ Майк Райли рассказал о некоторых изменениях в подходе к назначению пенальти в новом сезоне.

"Теперь недостаточно просто сказать, что контакт был. Контакт - только один из элементов, который арбитр должен принимать во внимание. Если есть четкий контакт, который привел к последствиям, - это фол. Однако если какие-либо сомнения по этим элементам, то пенальти вряд ли будет назначен.

Также необходимо, чтобы это был настоящий фол, а не легчайшее касание, которое кто-то использовал, чтобы заработать пенальти", - приводит слова Райли Sky Sports.

Отметим, что прошлый сезон АПЛ стал рекордным по назначенным пенальти - 125.

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