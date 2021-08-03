"Спартак" выпустил провокационный ролик к матчу с "Бенфикой"

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"Спартак" выпустил провокационный ролик к матчу с "Бенфикой"Фото: твиттер "Спартака"

"Спартак" опубликовал проморолик к первой игре 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов против "Бенфики".

На видео талисман "Бенфики" белоголовый орел прилетает на стадион "Спартака". Игроки московского клуба Александр Максименко, Алекс Крал и Джордан Ларссон выносят клетку, в которую попадает птица.

Первый матч между клубами пройдет 4 августа в 20:00 (мск).

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