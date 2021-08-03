Футболисты "Ростова" организовали прощание с Карпиным

Фото: инстаграм "Ростова"

Футболисты "Ростова" попрощались с Валерием Карпиным, который покинул пост тренера команды.

Игроки приехали к наставнику домой и встретили его с файерами, которые горели клубными цветами. Также Карпину подарили торт с его изображением.

"Мы вас любим, Георгич! Приехали к тренеру в гости, он даже не ожидал такого сюрприза", - говорится в описании видео в клубном инстаграме.

Напомним, что Карпин возглавлял "Ростов" с 2017 года. Теперь он тренирует сборную России.

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