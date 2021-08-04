"Барселона" намерена продать Умтити

Фото: инстаграм Самуэля Умтити

"Барселона" окончательно решила расстаться с защитником Самюэлем Умтити.

Как сообщает Diario Sport, игрок не смог воспользоваться шансом продемонстрировать клубу свои лучшие кондиции.

Руководство и тренерский штаб настроены продать Умтити этим летом.

Напомним, что Умтити потерял место в составе из-за проблем с коленом. Контракт француза истекает в 2023 году.

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