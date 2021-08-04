Булыкин о работе тренером: "Считаю, что перерос уже это"

Фото: инстаграм Булыкина

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что не собирается работать тренером.

"Считаю, что перерос уже это. Многое понимаю в тренерской профессии, у нас были хорошие курсы, нам качественно объясняли теорию, и практику мы неплохую прошли. Думаю, работа тренером - это самый минимум, который есть у бывшего футболиста. Если у тебя хорошие мозги и образование.

Я начал дальше развиваться и уже дорос до спортивного менеджмента. Прошел курсы УЕФА, причем сделал это первый в России. Потом на эту программу поступили еще Аршавин и Смертин. Главное, чтобы людям, которые хотят расти и обучаться, доверяли. Потому что экс-игроки хотят именно помочь футболу, поднять его, а не как некоторые - заработать за полгода и потом хоть трава не расти. К сожалению, сейчас многие места заняты непрофессиональными людьми, преследующими корыстные цели.

Практически невозможно попасть на программу УЕФА MIP. Туда попадают только топ-игроки, обязательное условие, чтобы футболист не просто провел пару игр за сборную, а был одним из ее лидеров. Разумеется, требуется знание английского языка. Плюс собеседование - с тобой общаются, чтобы убедиться, что ты адекватный, что ты разбираешься в футболе и хочешь развивать его, а не просто зарабатывать", - приводит слова Булыкина "Матч ТВ".

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