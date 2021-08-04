Будущее Грилиша определится на этой неделе

Теги астон вилладжек грилишманчестер сититрансферы

Будущее Грилиша определится на этой неделе Фото: инстаграм Джека Грилиша

Будущее хавбека "Астон Виллы" Джека Грилиша остается неопределенным.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, переговоры с "Манчестер Сити" все еще продолжаются. Будущее футболиста должно решиться на этой неделе.

Отмечается, что Грилиш также готов рассмотреть предложение "Астон Виллы" о новом контракте.

Читайте также: "Астон Вилла" приняла крупное предложение "Манчестер Сити" по Грилишу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 3 августа

Главные новости дня: 3 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов