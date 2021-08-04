Будущее Грилиша определится на этой неделе

Фото: инстаграм Джека Грилиша

Будущее хавбека "Астон Виллы" Джека Грилиша остается неопределенным.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, переговоры с "Манчестер Сити" все еще продолжаются. Будущее футболиста должно решиться на этой неделе.

Отмечается, что Грилиш также готов рассмотреть предложение "Астон Виллы" о новом контракте.

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