"Рубин" исключил Макарова из заявки на Лигу конференций
Фото: инстаграм Макарова
"Рубин" убрали хавбека Дениса Макарова из заявки на Лигу конференций.
Как сообщает сайт УЕФА, вместо него в заявку был включен Мицуки Сайто.
Отметим, что, скорее всего, это решение связано с грядущим уходом Макарова в "Динамо".
В составе "Рубина" Макаров провел 40 игр, забил 11 голов и отдал один ассист.
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