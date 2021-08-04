"Рубин" исключил Макарова из заявки на Лигу конференций

Фото: инстаграм Макарова

"Рубин" убрали хавбека Дениса Макарова из заявки на Лигу конференций.

Как сообщает сайт УЕФА, вместо него в заявку был включен Мицуки Сайто.

Отметим, что, скорее всего, это решение связано с грядущим уходом Макарова в "Динамо".

В составе "Рубина" Макаров провел 40 игр, забил 11 голов и отдал один ассист.

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