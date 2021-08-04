"Интер" нашел замену Лукаку

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"Интер" нашел замену Лукаку Фото: Твиттер @Atalanta_BC

"Интер" готовится к возможному уходу форварда Ромелу Лукаку.

По сведениям журналиста Николо Скиры, в случае продажи бельгийца клуб попытается заполучить Дувана Сапату из "Аталанты".

Ранее сообщалось, что в трансфере Лукаку заинтересован "Челси".

В прошлом сезоне на счету Сапаты 19 голов и 12 ассистов в 49 играх.

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