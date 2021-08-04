Арбитр Тэйлор описал инцидент с реанимацией Эриксена
Фото: твиттер УЕФА
Главный арбитр матча Евро-2020 Дания – Финляндия (0:1) Энтони Тэйлор высказался об эпизоде с Кристианом Эриксеном.
Напомним, что во время игры у датчанина останавливалось сердце и ему проводили реанимацию прямо на поле.
"Это заставляет осознать, насколько ценна жизнь. Я был в десяти метрах от происходящего. Я сразу понял, что дело серьезно. Это была самая трудная ситуация в моей карьере.
Настоящие герои - это врачи и Симон Кьер, который начал реанимацию Эриксена. Я лишь позвал врачей - единственное, что я сделал", - приводит слова Тэйлора Daily Mail.
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