Арбитр Тэйлор описал инцидент с реанимацией Эриксена

Фото: твиттер УЕФА

Главный арбитр матча Евро-2020 Дания – Финляндия (0:1) Энтони Тэйлор высказался об эпизоде с Кристианом Эриксеном.

Напомним, что во время игры у датчанина останавливалось сердце и ему проводили реанимацию прямо на поле.

"Это заставляет осознать, насколько ценна жизнь. Я был в десяти метрах от происходящего. Я сразу понял, что дело серьезно. Это была самая трудная ситуация в моей карьере.

Настоящие герои - это врачи и Симон Кьер, который начал реанимацию Эриксена. Я лишь позвал врачей - единственное, что я сделал", - приводит слова Тэйлора Daily Mail.

Читайте также: Эриксен сможет играть за "Интер", если пройдет тесты. | http://soccernews.ru