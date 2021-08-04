"Милан" может повторить предложение "Зенита" по Влашичу

Фото: инстаграм Влашича

"Милан" планирует увеличить предложение по трансферу хавбека ЦСКА Николы Влашича.

По сведениям Milan News, "россонери" намерены продать вингера Йенса Хауге в "Айнтрахт" за 12 миллионов евро, чтобы с помощью вырученных средств повторить предложение "Зенита" по Влашичу в размере 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что из-за провала в переговорах с ЦСКА, "Милан" переключился на Хакима Зиеша из "Челси".

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