"Ростов" определился с новым тренером

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц сделал заявление касательно поиска нового тренера.

"Ростов" определился с кандидатурой нового главного тренера. Мы представим его в течение нескольких дней", - заявил Арутюнянц.

Напомним, что ранее Валерий Карпин принял решение покинуть "Ростов" ради работы в сборной России.

"Ростов" начал новый сезон РПЛ с двух поражений.

Читайте также: Футболисты "Ростова" организовали прощание с Карпиным. | http://soccernews.ru