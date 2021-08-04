"Ростов" определился с новым тренером

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"Ростов" определился с новым тренером

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц сделал заявление касательно поиска нового тренера.

"Ростов" определился с кандидатурой нового главного тренера. Мы представим его в течение нескольких дней", - заявил Арутюнянц.

Напомним, что ранее Валерий Карпин принял решение покинуть "Ростов" ради работы в сборной России.

"Ростов" начал новый сезон РПЛ с двух поражений.

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