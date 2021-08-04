Неймар выложил фото с Месси в окружении игроков ПСЖ

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Неймар выложил фото с Месси в окружении игроков ПСЖФото: инстаграм Неймара

Форвард ПСЖ Неймар поделился фото с отдыха на Ибице.

Вместе с ним на фотографии Лионель Месси, а также партнеры по ПСЖ Марко Верратти, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария.

"Друзья", - подписал фото бразилец.

Напомним, что Месси является свободным агентом. Ранее ПСЖ был заинтересован в его подписании.

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