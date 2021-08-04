"Бавария" нацелилась на хавбека "РБ Лейпцига"

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"Бавария" нацелилась на хавбека "РБ Лейпцига" Фото: инстаграм Забитцера

Хавбек "РБ Лейпциг" Марсель Забитцер попал в сферу интересов "Баварии".

По сведениям Transfermarkt, мюнхенский клуб готов заплатить за 27-летнего австрийца 18 миллионов евро плюс бонусы.

Отмечается, что "РБ Лейпциг", вероятно, согласится на условия "Баварии", так как контракт футболиста истекает следующим летом.

Забитцер выступает за "РБ Лейпциг" с 2015 года. В прошлом сезоне на его счету 9 голов и 6 ассистов в 39 играх.

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